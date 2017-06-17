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مدير أمن إسطنبول الأسبق يسلم نفسه للسلطات التركية
الشرطة التركية

مدير أمن إسطنبول الأسبق يسلم نفسه للسلطات التركية

2017-06-17 13:37:08
ا ش ا

سلم مديرأمن إسطنبول الأسبق حسين تشابقين نفسه للسلطات التركية التي تلاحقه بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي وانتمائه لمنظمة فتح الله جولن.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية لمصادر أمنية تركية قولها اليوم /الثلاثاء/ ” ان تشابقين حضر مع محاميه مساء الجمعة إلى المقر الرئيسي لمديرية أمن إسطنبول وسلم نفسه دون قيد أو شرط” .وأكدت المصادر أن محكمة الجنايات الـ30 في إسطنبول كانت قد أصدرت مذكرة حبس بحق تشابقين في وقت سابق في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة “جولن”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تقول السلطات التركية إنها تتبع منظمة “فتح الله جولن” أو ما يعرف في تركيا بـ”الكيان الموازي” وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، مما أوقع مئات القتلى والجرحى.

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