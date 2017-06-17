الملكة إليزابيث: من الصعب الهروب من الحالة الكئيبة التي تخيم على البلاد

قالت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، إنه من الصعب الهروب من الحالة الكئيبة التي تخيم على البلاد في أعقاب الأحداث المأساوية التي وقعت في لندن ومانشستر.

وقالت إليزابيث في رسالة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الحادي والتسعين، أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم السبت إن المملكة المتحدة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة أحداثا مأساوية مروعة، مضيفة أنه عند تعرض البلاد للابتلاء، فإن المملكة المتحدة وقفت حازمة في وجه المحنة.

وأعربت الملكة عن إعجابها الشديد أثناء زيارتها أمس لمركز إغاثة لمساعدة ضحايا حريق برج “جرينفيل” وكذلك خلال زيارتها في وقت سابق للناجين من هجوم مانشستر الإرهابي بالرغبة الفورية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد في توفير المواساة والدعم لمن هم في حاجة ماسة لهما.

يذكر أن المملكة المتحدة قد شهدت - خلال الأسابيع الأخيرة الماضية - نشوب حريق هائل في برج “جرينفيل” السكني غربي لندن، ووقوع هجوم إرهابي على جسر لندن، علاوة على التفجير الإرهابي الذي حدث خلال حفل غنائي بمدينة مانشستر.