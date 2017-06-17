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البيت الفنى يرشح 7 عروض " للقومى للمسرح"
قواعد العشق 40

البيت الفنى يرشح 7 عروض " للقومى للمسرح"

2017-06-17 13:04:26
محيط - شيماء فؤاد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن لجنة اختيار العروض قد أنتهت من ترشيح عروض البيت الفنى للمسرح للمشاركة ضمن فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة و الذى من المقرر إقامته فى الفترة ما بين ١٣ إلى ٢٧ يوليو القادم،  سواء فى المسابقة الرسمية أو ضمن مسابقة العروض المختارة.

و قد قامت اللجنة بترشيح ٤ عروض ضمن المسابقة الرسمية و هم ” قواعد العشق ٤٠” من إخراج عادل حسان، إنتاج فرقة المسرح الحديث،  “الجلسة - شغل عفاريت” من إخراج مناضل عنتر ، “يوم أن قتلوا الغناء”من إخراج تامر كرم، “واحدة حلوة”  من إخراج أكرم مصطفى، و هم من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

أما فى مسابقة العروض المختارة فقد رشحت اللجنة ثلاثة عروض و هم ” شامان” من إخراج سعيد سليمان، ” لعبة العراف” من إخراج عمر الشحات، و هما من إنتاج مسرح الغد و عرض ” واحد تانى” إخراج شادى سرور، من إنتاج مسرح الطليعة.

و أضاف الفنان إسماعيل مختار أن اللجنة المشكلة من مجموعة من الأساتذة المتابعين و المتخصصين بالمسرح قد راعوا فى اختياراتهم الجودة الفنية و القدرة على المنافسة و الأحترافية فى مختلف عناصر العرض المسرحى ، لتمثل هذه العروض البيت الفنى للمسرح بالمهرجان كجهة احترافية، و قام البيت الفنى للمسرح باعتماد قرار اللجنة دون تدخل، و أكد على أن اللجنة قد بذلت جهدا كبيرة فى اختيار العروض نظرا لتقارب مستوى العروض من حيث جودتها و تميزها، كما أكد “مختار” على تقديره و احترامه لعروض البيت الفنى للمسرح عموما، التى حازت فى معظمها على نجاح نقدى و جماهيرى كبير.

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