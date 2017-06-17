قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن لجنة اختيار العروض قد أنتهت من ترشيح عروض البيت الفنى للمسرح للمشاركة ضمن فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة و الذى من المقرر إقامته فى الفترة ما بين ١٣ إلى ٢٧ يوليو القادم، سواء فى المسابقة الرسمية أو ضمن مسابقة العروض المختارة.

و قد قامت اللجنة بترشيح ٤ عروض ضمن المسابقة الرسمية و هم ” قواعد العشق ٤٠” من إخراج عادل حسان، إنتاج فرقة المسرح الحديث، “الجلسة - شغل عفاريت” من إخراج مناضل عنتر ، “يوم أن قتلوا الغناء”من إخراج تامر كرم، “واحدة حلوة” من إخراج أكرم مصطفى، و هم من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

أما فى مسابقة العروض المختارة فقد رشحت اللجنة ثلاثة عروض و هم ” شامان” من إخراج سعيد سليمان، ” لعبة العراف” من إخراج عمر الشحات، و هما من إنتاج مسرح الغد و عرض ” واحد تانى” إخراج شادى سرور، من إنتاج مسرح الطليعة.

و أضاف الفنان إسماعيل مختار أن اللجنة المشكلة من مجموعة من الأساتذة المتابعين و المتخصصين بالمسرح قد راعوا فى اختياراتهم الجودة الفنية و القدرة على المنافسة و الأحترافية فى مختلف عناصر العرض المسرحى ، لتمثل هذه العروض البيت الفنى للمسرح بالمهرجان كجهة احترافية، و قام البيت الفنى للمسرح باعتماد قرار اللجنة دون تدخل، و أكد على أن اللجنة قد بذلت جهدا كبيرة فى اختيار العروض نظرا لتقارب مستوى العروض من حيث جودتها و تميزها، كما أكد “مختار” على تقديره و احترامه لعروض البيت الفنى للمسرح عموما، التى حازت فى معظمها على نجاح نقدى و جماهيرى كبير.