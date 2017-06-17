"سحر نصر" تبحث مع محافظ بورسعيد زيادة الاستثمارات بالمحافظة2017-06-17 12:38:58
بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، زيادة حجم الاستثمارات في المحافظة، والتي بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الماضية، وساهمت في توفير 6 آلاف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، خلال زيارتها صباح اليوم لمحافظة بورسعيد، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين، والتي تعد حافزا للاستثمار في بورسعيد.
وشاهدت الوزيرة ومحافظ بورسعيد، مخطط مشروع الصرف الصناعي بالمحافظة والذي يتم تنفيذه على مساحة 60 ألف متر، من أجل معالجة 25 ألف متر مخلفات مصانع والتي المنتظر أن يصل عددها إلى 300 مصنع خلال الفترة المقبلة، ويتكون المشروع من خزانات للمعالجة البيولوجية ويشارك فيه استشاري ألماني، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في 25 أبريل 2018 على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل أغسطس من نفس العام.
وتفقدت سحر نصر مول “طرح البحر” وزارت مصنع “اس اى وايرنج ايجيبت” الذي يعمل في إنتاج ضفائر كهرباء السيارات ووصلت حجم استثماراته إلى 500 مليون دولار، ويقوم بالتصدير إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا، كما زارت شركة “بورسعيد للصناعات الكهربائية”، التي تستثمر في إنتاج كشافات الشوارع وعدد من المنتجات الكهربائية.
وزارت الوزيرة ومحافظ بورسعيد مشروع مصنع “براميدز” لإنتاج إطارات السيارات، والذي يقام على مساحة 50 ألف متر مربع، باستثمارات 350 مليون جنيه، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى مصر في إنتاج إطارات النقل الثقيل، ويوفر 1800 فرصة عمل، ويستعد المصنع لاستقبال خبراء من ألمانيا خلال الشهر المقبل لتدريب 500 عامل.
من جانبه، قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان إن الفترة الحالية شهدت تحقيق استثمارات في مجال الصناعة ستوفر 5 آلاف فرصة عمل وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأوضح المحافظ أن هناك استثمارات سياحية كبيرة في المحافظة لمستثمرين من مصر ومن مختلف دول العالم، حيث تم طرح 4 قرى سياحية في المحافظة للاستثمار، لافتا إلى أن التعاون مع الوزارة أسفر عن تذليل بعض العقبات التي واجهت بعض المشروعات، مؤكدا أن بورسعيد ستكون في المركز الأول في مجال السياحة.
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