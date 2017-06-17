الجبير: حل أزمة قطر يتمثل في قرار سياسي2017-06-17 12:27:41
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن حل أزمة قطر سهل ويتمثل في قرار سياسي بالامتناع عن دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى ووقف حملات التحريض.
وأضاف المسئول السعودي، في تصريحات لقناة العربية، أن تبني الدوحة هذه السياسات سيكون في صالحها وصالح كل دول المنطقة التي تعاني من الإرهاب والتطرف. وألمح إلى أن الدوحة لم تلتزم بتلك السياسات التي أعلنت عنها عام 2014. وأوضح أن الدول التي تقاطع قطر تعكف على إعداد مسودة بالنقاط المطلوبة حتى تكون الأمور واضحة أمام الدوحة.
وشدد الجبير على مواصلة تحديث قائمة الإرهاب المتصلة بشخصيات ومنظمات إرهابية تدعمها قطر، مشيرا إلى أن بعضها مدرج على لائحة للأمم المتحدة، والبعض الآخر على لائحة أميركية للإرهاب. وكشف أن دول العالم تتفهم انزعاج دول المنطقة من سياسات قطر في دعم وتمويل الإرهاب.
وحول موقف بريطانيا من أزمة قطر، نفى وزير الخارجية السعودي أن تكون لندن مؤيدة للدوحة، مشيرا إلى أن بريطانيا تعاني من الإرهاب، وأعربت عن قلقها وانزعاجها أكثر من مرة من مسلك الدوحة.
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