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صباحي يدعو الله من أجل «تيران وصنافير»
المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي
المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي

صباحي يدعو الله من أجل «تيران وصنافير»

2017-06-17 12:29:11
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لجأ المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي للدعاء إلى الله في أزمة جزيرتي “تيران وصنافير”.
وقال صباحي من خلال تدوينه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “‘اللّهُمّ إلَيْك أَشْكُو ضَعْفَ قُوّتِي ، وَقِلّةَ حِيلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ! أَنْتَ رَبّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي ، إلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهّمُنِي ؟ أَمْ إلَى عَدُوّ مَلّكْتَهُ أَمْرِي ؟ إنْ لَمْ يَكُنْ بِك عَلَيّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي ، وَلَكِنّ عَافِيَتَك هِيَ أَوْسَعُ لِي ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِك الّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَك ، أَوْ يَحِلّ عَلَيّ سُخْطُكَ، لَك الْعُتْبَى حَتّى تَرْضَى ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِك”.
وأرفق صباحي بالدعاء على وسوم “لن نفرط”، و”ولكن عافيتك هي أوسع لي”، و”تيران وصنافير يا رب”، و”تيران وصنافير يا سيدنا الشعب”، و”مصرية مصرية مصرية”.

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