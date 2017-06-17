تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة

عرض برنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة، اليوم السبت 17/6/2017.

سجلت أسعار الخضروات: الطماطم 3.75 جنيه للكيلو وباذنجان 6 جنيهات وباذنجان رومي 5 جنيهات وبسلة 5 جنيهات وبصل 3 جنيهات وبطاطس 4 جنيهات وثوم 20 جنيهًا وجزر 4 جنيهات وخيار 4 جنيهات وسبانخ 5 جنيهات وفاصوليا 5 جنيهات وفلفل رومي 4 جنيهات.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: البرتقال البلدي 7 جنيهات، وبرقوق مستورد 18 جنيهًا وتفاح أمريكي 20 جنيهًا وجوافة 15 جنيهًا وخوخ 7 جنيهات وفراولة 11 جنيهًا وكاكا 8 جنيهات وكانتالوب 6 جنيهات.