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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة
اسعار الخضروات

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة

2017-06-17 12:20:45

عرض برنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة، اليوم السبت 17/6/2017.

سجلت أسعار الخضروات: الطماطم 3.75 جنيه للكيلو وباذنجان 6 جنيهات وباذنجان رومي 5 جنيهات وبسلة 5 جنيهات وبصل 3 جنيهات وبطاطس 4 جنيهات وثوم 20 جنيهًا وجزر 4 جنيهات وخيار 4 جنيهات وسبانخ 5 جنيهات وفاصوليا 5 جنيهات وفلفل رومي 4 جنيهات.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: البرتقال البلدي 7 جنيهات، وبرقوق مستورد 18 جنيهًا وتفاح أمريكي 20 جنيهًا وجوافة 15 جنيهًا وخوخ 7 جنيهات وفراولة 11 جنيهًا وكاكا 8 جنيهات وكانتالوب 6 جنيهات.

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