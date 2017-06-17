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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة
اللواء علاء الدين شوقي مدير امن البحيرة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة

2017-06-17 12:35:52
ا ش ا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث سير على الطريق الصحراوي بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وكان مدير أمن المحافظة اللواء علاء الدين شوقي قد تلقى اليوم السبت إخطارا يفيد بمصرع عبد العزيز عبد السلام عبد العزيز (26 عاما – عامل زراعي)، وإصابة 5 أشخاص آخرين جميعهم يقيمون بمركز كفر الدوار، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بعمالة زراعية في الكيلو 95 على الطريق الصحراوي باتجاه الإسكندرية “طريق الخدمات” بغرب النوبارية.. وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

وفي حادث آخر، لقي طالب مصرعه غرقا في بحر الإعلام بمركز الفيوم أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو بالرغم من عدم إجادته السباحة.

وكان مدير أمن محافظة الفيوم اللواء خالد شلبي قد تلقى إخطارا من مدير عام مستشفى الفيوم العام الدكتور محمد نادي يفيد بوصول جثة هامدة لطالب يدعى سالم سيد قرني (14 سنة) من قرية كفور النيل بمركز الفيوم، حيث أفاد شقيقه إبراهيم (32 سنة - فلاح) بأنه لقي مصرعه غرقا أثناء نزوله للاستحمام ببحر الإعلام هربا من حرارة الجو رغم عدم إجادته السباحة، وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد مناظرتها طبيا.

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