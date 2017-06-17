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شاهد.. مي كساب عن زيارة رامز جلال لـ"فريدة": «ربنا يجازيك خير»
مي كساب

شاهد.. مي كساب عن زيارة رامز جلال لـ"فريدة": «ربنا يجازيك خير»

2017-06-17 13:08:44

نشرت الفنانة مي كساب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة للفنان رامز جلال وهو يجلس بجوار الطفلة “فريدة” أثناء زيارته لها في مستشفى السرطان.

وعلقت مي على الصورة قائلة: «ربنا يجازيك خير رامز جلال مع الطفله فريدة اللي في إعلان مستشفي ٥٧٣٥٧»،.

ونشر «جلال» صورة مع الطفلة معلقًا عليها: «لو في آخر الدنيا هجيلك».

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