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وزير التعليم العالي: تعيينات جديدة بهيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد التجارية الخاصة
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: تعيينات جديدة بهيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد التجارية الخاصة

2017-06-17 12:11:21
أ ش أ

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اليوم /السبت/ عدة قرارات وزارية تتعلق بتعيين عدد من رؤساء لمجالس إدارات عدد من المعاهد التجارية العالية الخاصة.
وتضمنت القرارات، تعيين كل من الدكتور نادية على سالم رئيسا لمجلس إدارة معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة السادس من أكـتوبر، والمهـندس عبد العزيز مصطفى كمال رئيسا لمجلس إدارة معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، ومحمد عطية حسن رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه الجيزة، بالإضافة إلى تعيين على محمد محمود رئيسا لمجلس إدارة معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية، والمتولي السيد متولي رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومحمد نبيل سليمان رئيسا لمجلس إدارة الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.
كما أصدر الوزير قراراً بتعيين الدكتور فهيم أبو العزم محمد وكيلاً لمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

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