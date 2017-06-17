"ائتلاف دعم مصر": اتفاقية تيران وصنافير لمصلحة مصر2017-06-17 12:11:31
وصف عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، ورئيس اللجنة الاقتصادية، ما حدث خلال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ونقل جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة بأنه “مشهد عبثي بامتياز”.
وقال في تصريحات صحفية، إنه كانت هناك محاولة للمصادرة على حق البرلمان في المناقشة في لجنته التشريعية، واعتراض على حقها الأصيل، مضيفًا: “ثم كان المشهد الأكثر عبثا هو ما حدث وقت التصويت على الاتفاقية يوم الأربعاء الماضى، حيث كانت قاعة البرلمان أشبه بساحة حرب، فريق يوحي للشعب بأنه وحده امتلك صكوك الوطنية وأنه لن يفرط في الأرض، ووصفوا الآخرين المؤيدين للاتفاقية بالخيانة والعمالة”.
وأوضح أنه “ليس كل ما يعرف يقال، وأننا أدرى بمصالح البلاد، وأننا حين وافقنا على اتفاقية تعيين الحدود إنما جاء بعد جلسات استماع عديدة من الخارجية والجيش ورجال القانون وغيرهم، وأننا وافقنا على ذلك بعد اطلاعنا على الوثائق التي تؤكد هذا الحق، وإيمانا بصدق كل من عرض هذه الوثائق”.
وأكد النائب أن ما يهم الائتلاف هو مصلحة مصر وليس مصالح أفراد، بالرغم من أنه كانت هناك محاولات عديدة بإقناع النواب بالاستناد إلى حكم القضاء رغم عدم اختصاصه، وحين فشلوا في ذلك ذهبوا إلى ضرورة طرح الاتفاقية في استفتاء شعبى، ولم يكن ذلك غرضهم، بل إن الغرض كان تعطيل الاتفاقية بأي شكل وبأي وسيلة.
وتابع: “شاهدنا ما حدث في الجلسات من انتقائية واجتزاء في المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة إعلاميا والتغطية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات الخيانة والعمالة المتبادلة، ولكننا نسمو على كل ذلك من أجل مصر، ونعلم أن أحد أهدافهم هو إدارة حرب اقتصادية ليظهروا الرئيس والبرلمان والحكومة بأنهم فشلوا في كل الملفات”.
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
السعودية تطلق قناة رياضية بـ7 مليارات دولار لكسر احتكار "بين سبورت"
أعلنت مجموعة قنوات “PBS SPORTS”، عن عقد مؤتمر صحفي قريبًا لإطلاق أضخم منصة رياضية في العالم العربي برأس مال تجاوز 7 مليارات دولار. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، ...Sat, 17 Jun 2017 07:01:33 GMT
-
اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم ...Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT