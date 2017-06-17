وصف عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، ورئيس اللجنة الاقتصادية، ما حدث خلال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ونقل جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة بأنه “مشهد عبثي بامتياز”.

وقال في تصريحات صحفية، إنه كانت هناك محاولة للمصادرة على حق البرلمان في المناقشة في لجنته التشريعية، واعتراض على حقها الأصيل، مضيفًا: “ثم كان المشهد الأكثر عبثا هو ما حدث وقت التصويت على الاتفاقية يوم الأربعاء الماضى، حيث كانت قاعة البرلمان أشبه بساحة حرب، فريق يوحي للشعب بأنه وحده امتلك صكوك الوطنية وأنه لن يفرط في الأرض، ووصفوا الآخرين المؤيدين للاتفاقية بالخيانة والعمالة”.

وأوضح أنه “ليس كل ما يعرف يقال، وأننا أدرى بمصالح البلاد، وأننا حين وافقنا على اتفاقية تعيين الحدود إنما جاء بعد جلسات استماع عديدة من الخارجية والجيش ورجال القانون وغيرهم، وأننا وافقنا على ذلك بعد اطلاعنا على الوثائق التي تؤكد هذا الحق، وإيمانا بصدق كل من عرض هذه الوثائق”.

وأكد النائب أن ما يهم الائتلاف هو مصلحة مصر وليس مصالح أفراد، بالرغم من أنه كانت هناك محاولات عديدة بإقناع النواب بالاستناد إلى حكم القضاء رغم عدم اختصاصه، وحين فشلوا في ذلك ذهبوا إلى ضرورة طرح الاتفاقية في استفتاء شعبى، ولم يكن ذلك غرضهم، بل إن الغرض كان تعطيل الاتفاقية بأي شكل وبأي وسيلة.

وتابع: “شاهدنا ما حدث في الجلسات من انتقائية واجتزاء في المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة إعلاميا والتغطية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات الخيانة والعمالة المتبادلة، ولكننا نسمو على كل ذلك من أجل مصر، ونعلم أن أحد أهدافهم هو إدارة حرب اقتصادية ليظهروا الرئيس والبرلمان والحكومة بأنهم فشلوا في كل الملفات”.