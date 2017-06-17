 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 12:42 مساءً
روابط سريعة
رونالدو يحتفل بـ«الصفة المشتركة» مع نجله
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

رونالدو يحتفل بـ«الصفة المشتركة» مع نجله

2017-06-17 12:11:40
متابعات

هنأ نجم كرة القدم البرتغالي ونادي “ريال مدريد” الإسباني كريستيانو رونالدو نجله “كريستيانو رونالدو جونيور” بمناسبة عيد ميلاده السابع.
وقال رونالدو عبر صفحته بموقع “انستجرام”: “تهنئتي لك لقد أصبحت رجلا وأنا فخور بك.. وسرعان سنكون معا.. أحبك”.
ويعتبر رقم “7” هو الصفة المشتركة بين “الدون” كريستيانو رونالدو ونجله هذا العام، حيث من المعروف، أن “الدون” يرتدي القميص رقم “7” بصفوف المنتخب البرتغالي و”ريال مدريد” الأسباني.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3