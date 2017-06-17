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لماذا ترفض المربيات العمل في هذا المنزل؟
المنزل مسكون بالأرواح

لماذا ترفض المربيات العمل في هذا المنزل؟

2017-06-17 12:12:30
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عرضت أسرة اسكتلندية راتباً مغرياً لشغل وظيفة مربية لأطفالها، بعد  استقالة 5 مربيات خلال العام الماضي لاعتقادهن بأن المنزل مسكون بالأرواح.

نشرت أسرة “بوردرز” إعلاناً على الإنترنت تطلب فيه توظيف مربية لأطفالها براتب بلغ 50000 جنيه استرليني في العام، وذلك بعد أن تخلت خمس مربيات عن عملهن بسبب أحداث غريبة وقعت في المنزل.

ويُذكر بأن المربيات السابقات سردن قصصاً عما كان يجري داخل المنزل من أحداث مرعبة، كسماع أصوات غريبة، وتحرك قطع الأثاث، وتحطم الزجاج في جميع أنحاء المنزل.

وبحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية، فقد اشترط الإعلان على المربية أن تكون على استعداد لقضاء فترات طويلة من الوقت لوحدها في المنزل برفقة الأطفال، والمبيت لأربع ليال في الأسبوع.

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