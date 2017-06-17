تبدأ هيئة السكة الحديد، غدا الأحد، فى تشغيل القطارات الإضافية التى قررت تشغيلها خلال فترة العيد، ويستمر تشغيلها حتى 4 يوليو المقبل، حيث تدفع بـ 8 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة تقوم رحلات يومية بجانب قطارات جدول التشغيل الطبيعى، ويبدأ حجز مقاعد القطارات المكيفة الإضافية قبل تحركها بـ 48 ساعة فقط، وقصرت الهيئة حجزها على شبابيك محطة مصر برمسيس ومحطة الجيزة بالنسبة لرحلات الذهاب.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت تشغيل خلال فترة العيد 8 قطارات إضافية مكيفة وهى قطار 1934 يقوم من القاهرة الساعة 18.45 ليصل أسوان 7.40 صباح اليوم التالى، ويعود من أسوان قطار رقم 1935 13.40 ليصل القاهرة 3.25 صباح اليوم التالى، ويقوم قطار 1936 من القاهرة 22.10 ليصل أسوان 11.30 صباح اليوم التالى، ويعود قطار رقم 1937 من أسوان 17.00 ليصل القاهرة 6.20 صباح اليوم التالى.

وتضم القطارات الإضافية قطار 1938 الذى من القاهرة الساعة 23.20 يوم 23 يونيو الجارى فقط ليصل أسوان 12.25 ظهر اليوم التالى، ويعود قطار1939 من أسوان 21.45 يوم 30 يونيو الجارى فقط ليصل القاهرة 10.50 صباح اليوم التالى، ويقوم قطار 1940 من الإسكندرية يوم 22 يونيو الجارى فقط الساعة 21.45 ليصل أسوان 14.05 مساء اليوم التالى، ويعود قطار 1941 من أسوان يوم 29 يونيو الجارى فقط 21.45 ليصل الإسكندرية 13.50 اليوم التالى، بجانب مد مسير قطار رقم 920 (الإسكندرية/ طنطا) الذى يقوم من الإسكندرية أيام 22، 23، 24 يونيو الجارى الساعة 20.45 ليمتد مسيره إلى القاهرة حيث يصلها الساعة 23.50 فى ذات اليوم.

وتدفع هيئة السكة الحديد بـ4 قطارات مميزة “عادية” تقوم برحلات يومية بخط القاهرة ـ أسوان والعكس خلال فترة العيد، حيث يقوم قطار 2202 من القاهرة 9.15 ليصل أسوان 22.15 فى نفس اليوم، ويعود قطار 2203 من أسوان 8.30 ليصل القاهرة 22.35 فى نفس اليوم، وقطار رقم 2204 يقوم من القاهرة 15.40 ليصل أسوان 5.10 صباح اليوم التالى، ويعود قطار 2205 من أسوان 12.45 ليصل القاهرة 2.05 صباح اليوم التالى.