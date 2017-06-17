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الملكة إليزابيث تكرم الشرطى "بالمر" ضحية هجوم وستمنستر
الملكة اليزابيث في قصر باكنجهام‎

الملكة إليزابيث تكرم الشرطى "بالمر" ضحية هجوم وستمنستر

2017-06-17 12:02:54
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كرمت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية، الشرطى كيث بالمر، الذى قتل أثناء حمايته للمواطنين والبرلمان خلال هجوم “وستمنستر”، بوسام الشجاعة خلال توزيع أوسمة أمس الجمعة 16 يونيو..

ولقى الشرطى بالمر مصرعه فى الهجوم الذى نفذه شخص بسيارة دهس بها المارة فى مارس ، على جسر “وستمنستر”، وقتل 4 أشخاص ثم قتل بالمر طعنا أمام البرلمان، حسب ما نشرته شبكة”روسيا اليوم”.

حصل بالمر على ميدالية جورج، كما تم تكريم ساندرا ميغور وهى عاملة فى دائرة انتخابية كانت تعمل مع المشرعة البريطانية جو كوكس وكانت معها عندما قتلت قبل عام، وحصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة عضو.

إضافة إلى ذلك حصل عدد من المشاهير على أوسمة تقديرا لمساهمتهم فى الحياة البريطانية بإنجازاتهم فى الفنون أو العلوم أو الخدمات العامة.

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