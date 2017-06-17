أقام نجل أغنى امرأة في القارة الإفريقية حفل زفاف فاخر يحاكي حفلات القصص الخيالية، بتكلفة وصلت إلى ما يقارب 6 مليون دولار أمريكي.

عقد فولارين ألاكيجا قرانه على عارضة الأزياء الإيرانية نازانين جعفاريان ضمن مراسم حفل زفاف فاخرة أقيمت في قصر بلينهايم بمنطقة أوكسفورد شاير البريطانية.

ويذكر بأن فولارين الذي سبق له وأن تزوج امرأة توفيت بالسرطان وأنجب منها طفلاً، لم يتردد في الإنفاق ببذخ على حفل زفافه الخيالي الذي زينه بمليون زهرة من الأوركيد الأبيض بلغت تكلفتها 300000 دولار أمريكي.

وبلغت تكلفة حجز صالة قصر بلينهايم ما يقارب 200000 دولار أمريكي، بينما بلغت تكلفة المغني الأمريكي الشهير روبين ثيك 150000 دولار.

وتميز حفل الزفاف بعرض مثير لتشكيلة واسعة من الألعاب النارية، وكعكة زينت بمئات الورود البيضاء وبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار ونصف.

من الجدير بالذكر بأن ثروة والدة العريس، المليارديرة فولورونشو ألاكيجا تقدر بـ (2.1 مليار دولار أمريكي)، وتعتبر أثرى امرأة من أصل إفريقي بعدما فاقت ثروتها في عام 2014 ثروة أوبرا وينفري الشهيرة، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.