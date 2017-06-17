مكتب التمثيل العمالي يستعيد مستحقات متأخرة لمصري بإيطاليا وديا2017-06-17 11:46:41
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع أحد أصحاب الأعمال بإيطاليا وديا، لصرف مستحقات عامل مصري متأخرة منذ عام، وبلغ إجمالها مبلغ 3500 يورو.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة مشكلة المواطن (م.ع.أ.ش) من بلبيس محافظة الشرقية ويعمل في مجال المعمار، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال سعفان إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أكد خلاله أن المكتب قام بالتواصل مع صاحب العمل لحل المشكلة وديا، بعد أن وصلت الخلافات بين الطرفين إلي تحرير محاضر متبادلة في أقسام الشرطة، وإنه على مدار شهر بالكامل تم التواصل والتوسط بالاتفاق الودي بين الطرفين، وبناءً عليه حصل العامل على مبلغ 3500 يورو منها 1000 يورو نقدا، و2500 يورو بشيك، أي ما يوزاي حوالي 70 ألف جنيه.
وأوضح تقرير مكتب التمثيل العمالي أنه بناء على توجيهات السفير أحمد شاهين القنصل العام بميلانو، قام المستشار العمالي باصطحاب العامل وصاحب العمل إلي قسم الشرطة للتنازل المتبادل عن المحاضر، وقاما بتوجيه الشكر للوزير والسفير.
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