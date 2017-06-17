ترامب مدين للبنوك بنحو 315 مليون دولار2017-06-17 11:45:57
كشف المكتب الأمريكي لأخلاقيات العمل بالحكومة في إفصاح مالي صدر ليل الجمعة، أن ديون الرئيس دونالد ترامب الشخصية لدى بنوك أمريكية وألمانية وغيرها بلغت 315.6 مليون دولار على الأقل حتى منتصف 2017.
وحقق ترامب دخلا بلغ نحو 20 مليون دولار من فندقه الجديد في واشنطن، الذي افتتح في سبتمبر الماضي، قرب البيت الأبيض، كما زادت إيرادات منتجع مار الاجو في فلوريدا الذي يطلق عليه (البيت الأبيض الشتوي).
وكشف ترامب أن دخله في 2016 وبداية 2017 بلغ 594 مليون دولار على الأقل بينما تقدر قيمة أصوله بما لا يقل عن 1.4 مليار دولار.
وكشفت وثيقة الإفصاح التي تقع في 98 صفحة ونشرت على الموقع الإلكتروني للمكتب أن ترامب مدين لدويتشه بنك تراست كومباني أمريكاس، وهي وحدة تابعة لدويتشه بنك، بما لا يقل عن 130 مليون دولار.
كما كشفت الوثائق أنه مدين لشركة لادر كابيتال كورب، وهو بنك للقروض العقارية، بما لا يقل عن 110 ملايين دولار.
وذكر البيت الأبيض في بيان “رحب الرئيس ترامب بأن يتقدم طواعية ببيان الإفصاح المالي الشخصي”، مضيفا أن “مكتب أخلاقيات العمل بالحكومة صدق عليه وفقا للإجراءات المتبعة”.
ورفض متحدث باسم المكتب التعقيب على محتوى التقرير واكتفي بقوله إنه صدق عليه.
وكان ترامب قد أصدر بيان إفصاح في مايو 2016 وذكرت حملته حينها أنه يظهر أن قيمة ثروته الصافية تبلغ عشرة مليارات دولار، وشكك بعض منتقديه في الرقم ووصفوه بأنه مبالغ فيه.
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