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"تنشيط السياحة": ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الدعائية المشتركة
هشام الدميري

"تنشيط السياحة": ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الدعائية المشتركة

2017-06-17 11:42:57
أ ش أ

صرح رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري بأن الهيئة انتهت من وضع ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات، والتي تضم العديد من المعايير الخاصة بتقييم مردود تلك الحملات، سواء كان ذلك أثناء أو بعد انطلاق تلك الحملات.
وقال الدميري - في تصريح اليوم /السبت/ - إن الهيئة تدرك أهمية ودور الحملات المشتركة فى دفع الحركة السياحية الوافدة بالاشتراك مع منظمي الرحلات، الذين تعتبرهم الهيئة شركاء فعليين فى الترويج للمقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن مشاركة الهيئة في الحملات المشتركة ليس إلزاميا، بل هو أمر اختياري بالنسبة لها، تحكمه مجموعة من الضوابط، ويخضع لعوامل و ظروف عديدة.
وأوضح أن الهيئة تختار المشاركة في الحملات التي تستهدف أسواقا جديدة أو أسواقا ترغب في زيادة حجم السياحة الوافدة منها، مضيفا أن مشاركة الهيئة تأتي بعد أن يقدم منظمي الرحلات خطتهم التسويقية الفعلية للحملة والمستهدف منها، بما في ذلك المعايير التسويقية الخاضعة للقياس، والتي تحدد مدى فاعلية الأنشطة الترويجية وتحقيقها للأهداف المنوطة بها.
وأشار إلى أن الهيئة تحدد كيفية المشاركة في تلك الحملات حسب رؤيتها و تقييمها لكل سوق واحتياجاته ووزنه النسبي، وذلك طبقا للإستراتيجية الخاصة بالوزارة وأولويات كل مرحلة.

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