نفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أي علاقة بين منفذي عملية القدس وجماعات إرهابية، وذلك بعد أن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسئوليته عن هجوم في القدس أسفر عن مقتل شرطية إسرائيلية أمس الجمعة.

فيما قالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد: “لن يكون هذا الهجوم الأخير”