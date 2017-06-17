تحدثت الفنانة اللبنانية ليال عبود، خلال لقائها مع بسمة وهبه في برنامج “شيخ الحارة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، عن الفنانين الذين ترغب مشاركتهم أغانيها، أبرزهم شيرين عبدالوهاب ووائل كفوري وعاصي الحلاني من لبنان.

أما عمرو دياب، فقالت “عبود” أنها تحبه وتحب صوته، وتجد أن عليها ألا تخلط بين حبها له ورغبتها في تقديم أغنية للجمهور. مضيفه: “عمرو دياب للحب والزواج وليس للمصلحة ما ينفع أخلط الإثنين حتى لا أخسر عمرو».