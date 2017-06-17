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خبيرة اقتصادية: 50 % من دخل الأسرة لـ«الاحتياجات الأساسية»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خبيرة اقتصادية: 50 % من دخل الأسرة لـ«الاحتياجات الأساسية»

2017-06-17 12:08:25
محيط- خالد الريس

أكدت  رانيا المرايا الخبيرة الاقتصادية، أن أي أسرة تنقسم ميزانيتها وفقا لاحتياجاتها الثلاثة وهي “الأساسية” و”الرغبات والرفاهيات”، و”الطموحات”، مشددة على ضرورة أن يتم تخطيط ميزانية بشكل سنوي.
وأعلنت المرايا من خلال لقاءها ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن نفقات “الاحتياجات الأساسية” لن تقل عن 50 % من دخل الأسرة، وطالبت بعمل مجهود لشراء الاحتياجات بأسعار أقل لأنها قد توفر 25 % من الدخل.
وشددت على ضرورة التخطيط لأوجه نفقات الأسرة وملاءمتها مع الدخل.

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