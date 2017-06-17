اعتبر وزير السياحة يحيى راشد، بيانات البنك المركزي بأنها شهادة جديدة بنجاح السياحة المصرية ودليلا جديدا على أننا وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح، من أجل استعادة صناعة السياحة لقوتها ومعدلاتها الطبيعية.

وأكد وزير السياحة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/ - أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي والتي أكد فيها تحقيق الدخل السياحي لزيادة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 128,3% إنما هو أقوى رد على المشككين وأعداء النجاح في أداء السياحة المصرية، والنتائج الإيجابية التي يريدون إنكارها وتصدير صور سلبية عن كل إنجاز يتحقق في مصر.

وقال وزير السياحة إن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السياحة سليمة، وتقود نحو نهضة سياحية تستعيد من خلالها مصر معدلاتها السياحية المرتفعة واستعادتها مكانتها الطبعية في تلك الصناعة المهمة.

وأضاف راشد أن ارتفاع الدخل السياحي من أهم الأهداف التي تسعى إليها وزارة السياحة لأنها أهم من أرقام السياحة الوافدة، باعتبار أن الأهم هو الدخل السياحي وإعادة زيارات السياح بفترات أطول في المقصد السياحي المصري، وهي الدعاية الأفضل لمصر ولمقاصدها السياحية بجانب حملات التنشيط .

وأوضح أن الوزارة مستمرة في سياستها بالتعاون مع القطاع الخاص السياحي بفتح أسواق جديدة غير تلك التقليدية، بالإضافة إلى محاولة استعادة الحركة من الأسواق التقليدية مع التركيز على الأسواق التي تتميز بطول فترة الإقامة للسياح القادمين منها، والتركيز على المنتجات السياحية التي تدر دخلا كبيرا.

وتوقع وزير السياحة نموا كبيرا في الحركة السياحية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وأن تشهد السياحة صحوة كبرى تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب والمستهدف من الصناعة التي تعد قاطرة التنمية في مصر.

