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رئيس مدينة سفاجا: التشغيل التجريبي لسوق الخضروات ساهم في خفض الأسعار بالمدينة
خضراوات

رئيس مدينة سفاجا: التشغيل التجريبي لسوق الخضروات ساهم في خفض الأسعار بالمدينة

2017-06-17 11:40:21
أ ش أ

قال رئيس مدينة سفاجا اللواء هشام أمنة إن مشروع سوق الخضروات والفواكه بالمدينة ساهم بشكل كبير في توفير السلع وكافة احتياجات المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار..وأكد أن الإقبال يتزايد على السوق مما أدى إلى تخفيض الأسعار في المدينة بشكل كبير.
وأضاف رئيس المدينة - في تصريح له اليوم السبت - أن التشغيل التجريبي للسوق كان أهم الخطوات لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.
يذكر أن سوق الخضار بسفاجا يقام على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة تصل إلى مليوني جنيه ويضم جميع أقسام السلع الغذائية والاستهلاكية واحتياجات المواطنين ومزود بكافة المرافق والخدمات.
ومن ناحية أخرى قال رئيس المدينة أن أعمال الرصف والتطوير تسير بشكل منتظم بعدد من الشوارع الرئيسية بجانب الحملات اليومية والمكثفة لأعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع المدينة.

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