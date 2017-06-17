قررت الدائرة الأولى “فحص طعون” بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتيهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة “سوزان تميم”، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه، لدائرة الموضوع، وتحديد جلسة 27 أغسطس المقبل لنظرهما.

اختصم الطعنان ٧١٩٥،٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام بصفته.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قد أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحى، والتى أكد فيها إصابته بداء “النشواني”، وهو ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.

وقالت الدعوى، التي اختصم فيها النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون بصفاتهم، إنه قد بدت أعراض المرض عليه، وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولي، حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء “النشواني”.

وأوضحت أن داء “النشواني” مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، وهو ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا في هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.

كما لفتت إلى أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج، في لندن أو بوسطن، لأن بهما مركزين طبيين مؤهلين لعلاج هذا المرض.