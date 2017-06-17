مقتل المسئول الإعلامي لجماعة خراسان الإرهابية في أفغانستان2017-06-17 11:09:22
أعلن الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية ومهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلنطي ناتو في أفغانستان اليوم السبت مقتل المسئول الإعلامي لجماعة خراسان ذراع تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان في غارة جوية على إقليم نانكارهار بشرق البلاد.
ونقلت وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية عن قيادة القوات الأمريكية في أفغانستان قولها في بيان ” نؤكد مقتل مدير الانتاج الإعلامي جواد خان في غارة جوية على منطقة أشين في نانكارهار يوم 3 يونيو في إطار الجهود الجارية لهَزْم داعش-خراسان في أفغانستان هذا العام “.
وقال الجنرال نيكلسون ” مقتله سيحدث فوضى داخل شبكة داعش - خراسان وسيخفض عملية التجنيد الخاصة بها وسيعرقل محاولات تنفيذ عمليات على المستوى الدولي .. لا يوجد ملاذ آمن لداعش - خراسان في أفغانستان وسنواصل مع شركائنا الأفغان استهداف داعش-خراسان بشدة وسنهزمهم “.
وسيحرم رحيل خان جماعة خراسان الإرهابية من مدير انتاج إعلامي مخضرم ومحترف.. ودمرت الضربة الجوية مصدر إنتاج إعلاميا وشوشت على الاتصال بالتنظيم الأم في سوريا.
يشار إلى أنه خلال الشهور العشرة الماضية قضت القوات الأفغانية والأمريكية على قياديين بارزين في تنظيم داعش الإرهابي من ضمنهم أمير خراسان حافظ سيد وخليفته عبد الحسيب.. وأشار بيان القيادة الأمريكية في أفغانستان إلى أن الغارة الأمريكية لم تسفر عن سقوط مدنيين قتلى موضحة أن القوات تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب قتل مدنيين في كل عملية وانها لن تلين أبدا مع الإرهابيين الذين يسعون إلى قتل مدنيين أبرياء.
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