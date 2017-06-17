أفادت تقارير إخبارية بأن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوقف اليوم السبت 17 يونيو، الحساب الرسمي الخاص بقناة «الجزيرة» القطرية؛ بسبب نشر القناة الدعاية الخاصة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وتشير الرسالة المبينة على الموقع عند المحاولة لدخول حساب القناة الرسمي، إلى أن الحساب موقوف؛ لأنه ينتهك قوانين الموقع، وبمراجعة باقي حسابات قناة «الجزيرة» على تويتر، وجد أنها لا تزال تعمل، ولم تتأثر بأي عملية وقف أو إغلاق، وفق ما أعلنته مواقع سعودية.

ويأتي هذا على غرار المقاطعة التي أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن والحكومة المؤقتة الليبية وجزر المالديف وموريشيوس وغيرها من الدول مع قطر بالتزامن مع اتهامها بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، وسياساتها العدائية وتدخلها في شئون الدول العربية.

وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي، قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها.