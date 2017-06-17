أقلعت طائرة الخطوط اليمنية المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى عدن، بعد تأخر 5 ساعات بسبب إجراءات الحصول على تصريح بالعبور في الأجواء الآمنة باليمن.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، اليوم السبت، بأن طائرة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى عدن، كان مقرر إقلاعها في الخامسة من فجر اليوم، إلا أنه تم تأجيل إقلاعها لمدة 5 ساعات، بسبب إجراءات الحصول على تصريح بالعبور في أجواء آمنة.