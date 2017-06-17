غادرت بعثة كرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض مواجهة مرتقبة ومصيرية أمام فريق الوداد، يوم /الثلاثاء/ المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية بالمجموعة الرابعة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بتعادل سلبي أمام زاناكو الزامبى، ثم فوز أمام القطن الكاميروني خارج الديار، وأخيرا فوز بثنائية دون رد أمام الوداد بملعب برج العرب.

يترأس بعثة “القلعة الحمراء” عماد وحيد عضو مجلس الإدارة بجانب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري والجهازين الطبي والإداري.. كما ضمت البعثة 19 لاعبا هم:”شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي وأحمد حجازي ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب وحسام عاشور وحسام غالي وعمرو السولية وعلى معلول وصبري رحيل وجونيور أجايى وعبد الله السعيد وعمرو جمال ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد فتحي وصالح جمعة”.

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد الفريق الأحمر في المغرب، حيث تصل البعثة عصر اليوم وبعدها يخلد اللاعبون للراحة ويخوض الفريق مساء مرانا خفيفا لفك العضلات، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد العضلي، على أن يكون المران الثاني مساء الأحد في الحادية عشر بتوقيت القاهرة، ويختتم تدريباته بالمران الرئيسي يوم الاثنين على ملعب محمد الخامس الذي سيحتضن هذه المواجهة القوية.‎