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مد أجل الحكم في قضية "اقتحام قسم حلوان" لجلسة 29 يوليو
محاكمة ـ متهمين ـ محكمة‎

مد أجل الحكم في قضية "اقتحام قسم حلوان" لجلسة 29 يوليو

2017-06-17 10:55:51
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد اليوم، السبت، مد أجل محاكمة 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان”، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى 29 يوليو لاستكمال المداولة.

أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

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