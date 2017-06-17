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بالفيديو.. سيد علي: أحمد عيد كان الساعد الأيمن لـ"صفوت حجازي"
أحمد عيد

بالفيديو.. سيد علي: أحمد عيد كان الساعد الأيمن لـ"صفوت حجازي"

2017-06-17 11:36:05

قال الإعلامي سيد علي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: إن الفنان أحمد عيد، ينتمى لجماعة الإخوان فكريا، موضحًا أن “عيد” كان الساعد الأيمن لـ”صفوت حجازي” القيادي بالجماعة الإرهابية.
وأضاف “سيد”: أحمد عيد والسفارة الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية، كانوا يصدرون يوميًا بيانات لسب الشعب المصري وثورته.



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