قال الإعلامي سيد علي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: إن الفنان أحمد عيد، ينتمى لجماعة الإخوان فكريا، موضحًا أن “عيد” كان الساعد الأيمن لـ”صفوت حجازي” القيادي بالجماعة الإرهابية.

وأضاف “سيد”: أحمد عيد والسفارة الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية، كانوا يصدرون يوميًا بيانات لسب الشعب المصري وثورته.