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بالصور.. محمد إمام يتعاقد مع صادق الصباح لمسلسل جديد في رمضان 2018
محمد امام وصادق الصباح

بالصور.. محمد إمام يتعاقد مع صادق الصباح لمسلسل جديد في رمضان 2018

2017-06-17 10:50:55
رهام محمود

تعاقد المنتج صادق الصباح خلال الساعات القليلة الماضية مع النجم محمد عادل إمام، على بطولة مسلسله الجديد خلال شهر رمضان للعام المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه إمام في مسلسله “لمعي القط” و من قبله بأشهر بفيلمه “جحيم في الهند”.

يعد هذا التعاون الاول بين الصباح وإمام، واللذين سيبدآن الاستعداد للعمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك، لوضع اللمسات الاولي للعمل واختيار العناصر الفنية له.

يذكر ان النجم محمد إمام يعرض له حاليا مسلسله “لمعي القط” علي شاشة ام بي سي مصر، والذي حقق نجاحا قويا في سوق الداما المصرية والعربية.

محمد امام وصادق الصباح

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