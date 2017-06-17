وماكرون الأقرب لحصد الأغلبية
غدا.. انطلاق الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية2017-06-17 10:50:24
تبدأ غدا /الأحد/ الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي من المتوقع أن تسفر عن أغلبية مطلقة لصالح حزب “الجمهورية إلى الأمام” التابع للرئيس ايمانويل ماكرون.
وتمثل الانتخابات التشريعية أهمية كبرى للرئيس الفرنسي الذي يحتاج إلى أكثرية برلمانية لتمرير عدد من الإصلاحات خاصة بالنسبة لقانون العمل الذي تسعى الحكومة الجديدة لجعله أكثر مرونة بهدف الحد من البطالة التي بلغت مستويات قياسية في البلاد.
وتتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” وحليفه الوسطي “مودم” بما بين 440 و 470 مقعدا من إجمالي 577، متجاوزا بذلك بكثير الحد الأدنى المطلوب للأغلبية، وهو 289 مقعدا.
ومن المؤكد أن فرنسا مقبلة على إعادة تشكيل للمشهد السياسي بعد فوز ايمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية وانتهاء الثنائية الحزبية إثر انهيار الحزبين التقليديين اليمين الجمهوري واليسار الاشتراكي اللذين ظلا يتناوبان السلطة على مدى عقود.
وفي هذا السياق، فان مراكز الاستطلاع تتوقع حصول اليمين على ما بين 60 و90 مقعدا والاشتراكيين الذين كانوا يمثلون الأكثرية في البرلمان المنتهية ولايته على ما بين 20 و 35 مقعدا مع حلفائهم.
أما اليمين المتطرف الذي كان يأمل أن يمثل المعارضة الأولى في فرنسا فمن المتوقع أن يحصد حتى ستة مقاعد فقط بينما اليسار المتطرف وحلفائه فقد يفوزون بما بين 10 و 25 مقعدا بعيدا عن طموحتهم في تجسيد معارضة جديدة لليسار.
وسيضم مجلس النواب القادم العديد من الوجوه الجديدة بعد قرار أكثر من 200 نائب منتهية ولاياتهم عدم الترشح مجددا على خلفية القانون الجديد الذي يحظر الجمع بين الوظائف وهو ما دفع البعض لتفضيل الاحتفاظ بمناصبهم المحلية وكذلك في ضوء قرار حركة ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” بالدفع بعدد كبير من المرشحين المنتمين للمجتمع المدني.
وكانت الدورة الأولى - في 11 يونيو - قد سجلت نسبة امتناع تاريخية بلغت %51.29، وأرجع المراقبون ذلك إلى عدة أسباب بينها أن انتخاب الرئيس الجديد كان الحدث الأهم بالنسبة للفرنسيين وإلى إصابة شريحة كبيرة من الناخبين بالإحباط بعد هزيمة مرشحيهم في السباق الرئاسي.
وأشاروا إلى حالة الملل التي أصابت الناخب الفرنسي بعد مشاركته على مدار نحو عام في عدة استحقاقات انتخابية بدأت بالانتخابات التمهيدية لليمين واليسار وتلتها الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية، ورأى المراقبون أن موجة الحر التي تشهدها حاليا فرنسا لها على الأرجح تأثير على نسبة المشاركة.
وتصدر النتائج الحزب الرئاسي و حليفه الوسطي “مودم” بحصوله على %32.3 من الأصوات يليه حزب “الجمهوريون” اليميني (%21.5) وحزب “فرنسا الأبية” (اليسار الراديكالي) وحلفائه الشيوعيين (%13.7) ثم “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف (%13.2) والاشتراكيين وحلفائهم من اليسار (%9.5) وأخيرا المدافعون عن البيئة (%4.3).
وتم انتخاب في المرحلة الأولى من الاقتراع أربعة مرشحين فقط بينهما اثنان تحت راية “الجمهورية إلى الأمام” ومرشح من اليمين الوسط وآخر من اليسار، وبذلك يبقى انتخاب 573 نائبا بينهم 11 يمثلون الفرنسيين في الخارج علما بأن كل دائرة انتخابية تضم 125 ألف مواطن، ويفوز في الجولة الثانية من يحصل على عدد اكبر من الأصوات أي كانت نسبة المشاركة.
وتبدأ الأحد عملية التصويت وسط إجراءات أمنية مشددة في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السابعة مساء، بينما ستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة “باريس”.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الجديدة أولى جلساتها في 27 يونيو على أن تقوم بعد ذلك بتشكيل مكتبها و انتخاب رئيسها وسيتم على الأرجح في الأسبوع التالي دعوة النواب إلى منح ثقتهم للحكومة الحالية المنبثقة عن الانتخابات أو لحكومة معدلة آخرى.
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
السعودية تطلق قناة رياضية بـ7 مليارات دولار لكسر احتكار "بين سبورت"
أعلنت مجموعة قنوات “PBS SPORTS”، عن عقد مؤتمر صحفي قريبًا لإطلاق أضخم منصة رياضية في العالم العربي برأس مال تجاوز 7 مليارات دولار. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، ...Sat, 17 Jun 2017 07:01:33 GMT
-
اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم ...Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT
-
اليمن: مقتل أكثر من 11 ألف مدني منذ بدء الصراع في البلاد
أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر بمقتل أكثر من 11 ألف مدني في البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب انقلابها ...Fri, 16 Jun 2017 08:45:53 GMT