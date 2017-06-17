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إحالة أوراق 31 متهما في "اغتيال النائب العام" إلى المفتي.. والنطق بالحكم 22 يوليو
النائب العام المستشار هشام بركات

إحالة أوراق 31 متهما في "اغتيال النائب العام" إلى المفتي.. والنطق بالحكم 22 يوليو

2017-06-17 10:52:32
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بإحالة أوراق 31 متهما إلى فضيلة المفتي، والنطق بالحكم في جلسة 22 يوليو المقبل على جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق والبالغ عددهم 67 متهما.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة.
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات ، إلى فضيلة المفتي.

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