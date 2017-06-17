وافق المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس وأعضاء المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إلى المحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة أثناء طبع وتعبئة الامتحانات مما تسبب في تسريبها.

تضم قائمة المتهمين في القضية رقم 90 لسنة 59 قضائية عليا كلا من محمد حمدي علي وخالد سعد محمد وعاطف أحمد خلاف ووائل صلاح أحمد ومعتز محمد علي، أعضاء المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد سيد البهنساوي رئيس المطبعة، ومجدي محمد حسانين رئيس لجنة امتحانات مدرسة محمد فريد الابتدائية بإدارة أسيوط التعليمية، وسليمان علي عبد الرؤوف المراقب الأول.

كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السادس أهملوا ولم يتحروا الدقة والحيطة والحذر اللازمين حال طبع وتعبئة وغلق المظاريف الخاصة بأوراق أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائي، مما مكن مجهولا من تسريب الورقة الثانية للامتحان مما ترتب عليه طباعة الأسئلة الاحتياطية لهذه المادة بتكلفة 8 آلاف و282 جنيها.

وتبين أن المتهمين الأخيرين تراخيا في اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف وجود الورقة الثانية من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بأحد مظاريف أوراق أسئلة امتحان مادة التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.. وطلبت النيابة الإدارية تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.