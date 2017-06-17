توفي المخرج الأمريكي جون افيلدسن مخرج جزئين من سلسلة الأفلام الشهيرة “روكي” أمس عن عمر يناهز الـ“82 عام” أثناء تلقيه العلاح بمستشفى “سيدار سينا” بولاية لوس أنجلوس الأمريكية بعد صراع طويل مع مرض “سرطان البنكرياس”.

وقد نعى سيلفستر ستالوني نجم أفلام الأكشن الأمريكي وبطلة سلسلة “روكي” المخرج جون أفيلدسن، وقال من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : ” المخرج العظيم جون افيلدسن الذي فاز بالأوسكار عن اخراجه (روكي) .. ارقد في سلام، أنا على يقين أن ستزور الجنة، شكرا”.

وكان للمخرج الأمريكي الراحل تاريخ وفير من الأعمال الفنية السينمائية من أبرزها “روكي” ، و“Karate Kid”، و “Save the tiger”، كما حصل على جائزة الأوسكار أفضل مخرج عن أول أجزاء فيلم “روكي”.