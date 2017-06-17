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«الأرصاد الجوية»: طقس «شديد الحرارة» غدا .. واضطراب «البحر الاحمر»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الأرصاد الجوية»: طقس «شديد الحرارة» غدا .. واضطراب «البحر الاحمر»

2017-06-17 10:26:39
محيط- خالد الريس

أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن موجة حارة ستبدأ اليوم حيث سيصل الطقس إلى مستوى “شديد الحرارة” خلال غدا وبعد غد لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ابتداء من الثلاثاء القادم، محذرا من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات النهار وخاصة خلال فترتي الظهر والعصيرة.
وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت،  إلى أن الطقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة على الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، ومعتدل خلال ساعات الليل.
وأوضح أنه هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومنطقة سيناء، مضيفا أن حركة الملاحة مضطربة

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