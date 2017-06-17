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وائل الإبراشي يطالب عادل إمام بالاعتذار للمغاربة
عادل امام

وائل الإبراشي يطالب عادل إمام بالاعتذار للمغاربة

2017-06-17 10:33:05
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طالب الإعلامي وائل الإبراشي الفنان عادل إمام، بطل مسلسل “عفاريت عدلي علام”، بالاعتذار للشعب المغربي.

وقال الإبراشي خلال تقديمه برنامج “العاشرة مساء” المذاع على فضائية “دريم”: “إن هناك حالة غضب بين الشعب المغربي، بسبب مشهد بالمسلسل ظهر فيه رجل مغربي يمارس الدجل والشعوذة وهو ما اعتبره الكثير منهم إهانة للشعب المغربي”، مشيرا إلى أن السحر موجود في كل مكان، ولكن المغاربة عندهم حق، بأن يغضبوا من إظهار مواطن منهم يمارس السحر؛ ولذلك طالب الزعيم بالاعتذار للمغاربة.



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