استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السفير اليوناني في القاهرة مايكل دياميسيس ورئيس الجمعية اليونانية خريستوس كافاليس .

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى في بيان اليوم إن الوزيرة ناقشت مع السفير ورئيس الجمعية آليات تطبيق قانون الجمعيات الجديد على الجاليات الأجنبية وعلى الجمعيات التي تضم في مجالس إدارتها أجانب.