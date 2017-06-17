 Moheet on google
السبت 17 يونيو 2017 11:03 صباحاً
روابط سريعة
غادة والي تناقش تطبيق قانون الجمعيات الأهلية مع سفير اليونان بالقاهرة
غادة والي وزيرة التضامن

غادة والي تناقش تطبيق قانون الجمعيات الأهلية مع سفير اليونان بالقاهرة

2017-06-17 10:30:54
أ ش أ

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السفير اليوناني في القاهرة مايكل دياميسيس ورئيس الجمعية اليونانية خريستوس كافاليس .

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى في بيان اليوم إن الوزيرة ناقشت مع السفير ورئيس الجمعية آليات تطبيق قانون الجمعيات الجديد على الجاليات الأجنبية وعلى الجمعيات التي تضم في مجالس إدارتها أجانب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3