أكد اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الجديد، أنه سيتم طرح 10 قطارات إضافية، التى ستتحرك خلال فترة العيد من 18 يونيو الجاري حتى 4 يوليو المقبل، ابتداءً من اليوم، السبت، على أن يكون الحجز اليوم للقطارات التى ستتحرك غدا، الأحد الموافق 18 يونيو، لاستيعاب حركة الركاب خلال العيد.

وأعلن “شوشة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم، السبت، أنه سيتم حجز مقاعد القطارات الإضافية وعربات العلاوة الإضافية، التى تقرر تشغيلها خلال فترة العيد قبل تحركها بـ48 ساعة، وطرح مقاعدها أمام الجمهور يوميا من الساعة 9 صباحًا قبل يومين من السفر، على أن يكون حجز مقاعد هذه القطارات الإضافية قاصر على شبابيك محطة مصر برمسيس، ومحطة الجيزة بالنسبة لرحلات الذهاب.

وشدد رئيس هيئة السكك الحديد، على أنه سيتم القضاء على السوق السوداء التى طالما عانت منها الدولة خلال الفترة الماضية.