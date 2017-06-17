أعلن مسئول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم السبت أن بلاده ستبدأ قريبا في إنتاج صاروخ اعتراضي متوسط المدى بصورة مكثفة وسيتم تسميته “ام - سام”.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن المسئول الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن الصاروخ “ام - سام” من فئة صواريخ أرض - جو وسيكون من أساسيات النظام الدفاعي الصاروخي والجوي الكوري الجنوبي ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وأوضح المسؤول أن الصاروخ الجديد تم تصميمه لاعتراض صواريخ العدو الباليستية وقد تم اختباره وتمت المصادقة على نجاحه في اعتراض الصواريخ خلال القتال.

يشار إلى أن الصاروخ الكوري الجنوبي الجديد لديه القدرة على اعتراض الصواريخ على ارتفاع من 20 إلى 40 كيلومترا.