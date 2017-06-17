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مصدر سعودي مسئول: المملكة لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها
علم السعودية

مصدر سعودي مسئول: المملكة لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها

2017-06-17 10:12:26

أكد مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

وقال المصدر فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوىولها مشاركات كبيرة في الخارج بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

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