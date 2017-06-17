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بلجيكا تمدد عملياتها الجوية العسكرية في سوريا والعراق
التحالف الدولي

بلجيكا تمدد عملياتها الجوية العسكرية في سوريا والعراق

2017-06-17 09:59:25
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مددت الحكومة البلجيكية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر عملياتها لسلاح الجو مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق، وفق لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

كما سيتم تخفيض عدد المقاتلات من طراز “F-16” التي تشارك في العمليات الجوية العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، من 6 مقاتلات إلى 4 مقاتلات، حيث جميع المقاتلات متمركزة الآن في الأردن.

وانضم سلاح الجو البلجيكي إلى التحالف الدولي في يوليو من العام الماضي، وتبلغ تكلفة تمديد المشاركة في العمليات العسكرية 17 مليون يورو.

ووفقا للخطط الأولية، كان يجب على الطيارين في سلاح الجو الهولندي أخذ مكان الطيارين البلجيكيين في نهاية يونيو الجاري، ولكن بناء على مشكلات في الميزانية ومشكلات في التوظيف، أعلنت أمستردام أنه لا يمكن حدوث هذا قبل 1 يناير من عام 2018.

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