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المعارضة السورية: الطيران الحربي يقصف درعا بالبراميل المتفجرة
فصائل المعارضة السورية

المعارضة السورية: الطيران الحربي يقصف درعا بالبراميل المتفجرة

2017-06-17 10:11:44
ا ش ا

أفادت مصادر بالمعارضة السورية أن الطيران الحربي التابع للنظام استهدف بنحو 30 برميلا متفجرا أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا ، وسط أنباء عن مقتل شخص واحد على الاقل جراء القصف.

وأضافت المصادر ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت ـ أن القصف تزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجانبين في حي المنشية ومخيم درعا وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى في صفوف القوات النظامية خلال الاشتباكات.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض مقتل 11 شخصا من بينهم أطفال ونساء في غارة جوية استهدفت قريتين عند الأطراف الشمالية من مدينة دير الزور.

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