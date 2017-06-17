القبض على راكب هارب من تنفيذ أحكام قضائية لدى عودته من السودان

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم، السبت، القبض على راكب مصرى لدى عودته من السودان لهروبه من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن لفترات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب لتنفيذ هذه الأحكام.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: “أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط السودانية رقم 102 والقادمة من الخرطوم، تبين وجود راكب مصرى يحمل وثيقة سفر بعد فقد جواز سفره، وبوضع بياناتها على كمبيوتر الجوازات تبين وجود عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده، وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب لتنفيذ الأحكام القضائية”.