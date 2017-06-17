حرائق الغابات تلتهم 20 ألف هكتار من الأراضي في سيبيريا

أعلنت الحكومة المحلية في إقليم “إركوتيسك” بشرق سيبيريا، أن حرائق الغابات التهمت نحو 20 ألف هكتار من الأراضي في الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية - في نشرتها باللغة الانجليزية عن السلطات المحلية، اليوم السبت - أن رجال الإطفاء قاموا باحتواء أربعة حرائق على مساحة أربعة آلاف هكتار تقريبا، في حين تم رصد 22 حريقا آخر في المنطقة على مساحة 17 ألف هكتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الروسية أن أكبر تحذير من الحرائق صدُر في عشر مناطق في إقليم “بيكال” الروسي مع ارتفاع درجات الحرارة والطقس الجاف.