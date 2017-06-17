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ننشرأسعارالريال السعودي اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشرأسعارالريال السعودي اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري

2017-06-17 09:49:26
كتب ربيع شعبان

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.82
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
أقل سعر للبيع: 4.81
بنك مصر
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.82 4.84 2 يومين
اتش اس بى سى HSBC 4.82 4.86 أسبوع واحد
بنك قناة السويس 4.82 4.85 2 يومين
بنك بلوم 4.81 4.84 17 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
بنك عودة 4.81 4.84 أسبوعين
البنك العربى 4.81 4.84 2 يومين
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 2 يومين
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 2 يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.80 4.85 3 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 2 يومين
المصرف المتحد 4.80 4.84 2 يومين
بنك المشرق 4.80 4.85 2 يومين
كريدى أجريكول 4.79 4.85 2 يومين
بنك الإسكندرية 4.79 4.84 2 يومين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 3 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 2 يومين
بنك القاهرة 4.78 4.83 3 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 شهر واحد
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 3 شهور
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 6 أيام
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 2 يومين
بنك البركة 4.74 4.88 13 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.71 4.87 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 3 شهور
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