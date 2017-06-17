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أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري
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أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري

2017-06-17 09:34:26
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.08
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.08 18.17 أسبوع واحد
المصرف المتحد 18.08 18.15 2 يومين
كريدى أجريكول 18.07 18.17 أسبوعين
بنك المشرق 18.07 18.17 أسبوعين
بنك قناة السويس 18.07 18.17 أسبوعين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 أسبوعين
اتش اس بى سى HSBC 18.07 18.22 أسبوع واحد
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 4 أيام
بنك بلوم 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهرين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوعين
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك العربى 18.05 18.15 شهرين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 2 يومين
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 3 شهور
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 6 أيام
بنك القاهرة 18.00 18.10 3 أيام
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهرين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهرين
بنك مصر 17.95 18.05 شهرين
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