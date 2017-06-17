أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري2017-06-17 09:34:26
سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|18.08
|18.17
|أسبوع واحد
|المصرف المتحد
|18.08
|18.15
|2 يومين
|كريدى أجريكول
|18.07
|18.17
|أسبوعين
|بنك المشرق
|18.07
|18.17
|أسبوعين
|بنك قناة السويس
|18.07
|18.17
|أسبوعين
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|18.07
|18.17
|أسبوعين
|اتش اس بى سى HSBC
|18.07
|18.22
|أسبوع واحد
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|البنك الأهلى اليونانى
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|البنك المصرى الخليجى
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|بنك مصر إيران التنمية
|18.05
|18.15
|4 أيام
|بنك بلوم
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|بنك عودة
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|بنك التعمير والإسكان
|18.05
|18.15
|شهرين
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|بنك البركة
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|بنك الإسكندرية
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|البنك العربى
|18.05
|18.15
|شهرين
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|18.05
|18.15
|3 أسابيع
|البنك المركزى المصرى
|18.04
|18.14
|2 يومين
|بنك فيصل الإسلامى
|18.00
|18.10
|3 شهور
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|18.00
|18.10
|6 أيام
|بنك القاهرة
|18.00
|18.10
|3 أيام
|البنك الأهلي المصري
|17.95
|18.05
|شهرين
|بنك التنمية والإئتمان الزراعى
|17.95
|18.05
|شهرين
|بنك مصر
|17.95
|18.05
|شهرين
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خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
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إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
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سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
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اليابان تتعهد بمنع خطر الإرهاب على اراضيها بمشاركة المجتمع الدولي
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم ...Thu, 15 Jun 2017 14:01:22 GMT
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اليمن: مقتل أكثر من 11 ألف مدني منذ بدء الصراع في البلاد
أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر بمقتل أكثر من 11 ألف مدني في البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب انقلابها ...Fri, 16 Jun 2017 08:45:53 GMT
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الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT