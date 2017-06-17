أعلنت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن البلاد سوف تستضيف منتدى تجاريا سنويا بحضور كبار المسئولين ورجال الأعمال من دول أمريكا اللاتينية في وقت لاحق من هذا الشهر، بهدف بحث كيفية تعزيز التعاون في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأفاد منظمو الحدث حسبما نقلت وكالة انباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن منتدى التعاون المستقبلي بين كوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية سوف يُعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الحالي في العاصمة سول.

وأكد المنظمون في بيان لهم:”أن المشاركين، خلال أيام المنتدى، سوف يتبادلون وجهات النظر حول التداعيات والتحديات والفرص التي وفرتها الثورة الصناعية الرابعة في كوريا الجنوبية ودول أمريكا اللاتينية”.

ويُنظر إلى الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع على أنها التطور الرئيسي التالي الذي يمكن أن يحول كيفية عمل الشركات واسلوب حياة الناس.ومن المقرر أن يلقي النائب الثاني لرئيس بيرو مرسيدي أراوز خطابا مهما خلال المنتدى.