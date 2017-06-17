رصدت وسائل إعلام أمريكية لقطات وصفتها بالأولى للمدمرة الأمريكية، التي تعرضت لكارثة الاصطدام بسفينة شحن فليبينية قبالة سواحل اليابان.

وأسفر الحادث عن فقدان سبعة من أفراد البحرية الأمريكية، بحسب بيان الأسطول السابع للبحرية الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو الملتقط من على متن مروحية شاركت في عملية الإنقاذ، وجود قارب تابع لخفر السواحل اليابانية بالقرب من المدمرة “يو إس إس فيتزجيرالد”.

وبدا على المدمرة آثار الاصطدام بصورة كبيرة، حيث ظهر سطحها وبعض أجزائها مهشما بصورة كبيرة.

وبحسب البحرية الأمريكية، فإن مروحية يابانية ساهمت في إخلاء جندي جريح، ما يؤشر إلى أن جروحه خطرة لدرجة تستدعي نقله على وجه السرعة إلى اليابسة.